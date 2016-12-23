Peskov:” Rusya ve ABD diyaloğu dondurulmuş durumda”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki parlamento, iş dünyası ve kültür alanlarında diyalogun dondurulmuş halde olduğunu söyledi. Bunun Rusya’nın girişimi olmadığına dikkat çeken Peskov, iki ülke arasındaki temasların en düşük seviyede bulunduğunu açıkladı.

Peskov, “Şöyle diyelim, Dışişleri Bakanlıkları, parlamentolar, iş, toplumsal ve kültür dernekler arası diyalog dondurulmuş durumda bulunuyor. Bu da bizim girişimimiz değildir“ dedi.

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanlarının diyaloga devam etmesine rağmen neden Rusya-ABD temaslarının dondurulmuş olduğunu düşündüğü sorusuna cevaben Peskov, “İşte buna en düşük seviyedeki diyalog diyorum“ diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde MİR televizyon kanalına konuşan Peskov, RF ile ABD arasında diyalogun neredeyse tüm alanlarında dondurulmuş olduğunu dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi John Kirby ise Rusya ile ABD arasındaki temaslara devam edildiğini söyledi.