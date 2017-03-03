Peskov: Moskova, Eurovision yarışmasını boykot etmeyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova’nın Eurovision şarkı yarışmasını boykot etme kararı almadığını bildirdi.

Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kremlin’in Ukrayna’da düzenlenecek yarışmayı boykot etme gibi bir düşünceye olmadığını belirtti.

Finali 13 Mayıs’ta Kiev’de gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasına bu sene 43 ülke katılırken, Rusya’yı kimin temsil edeceği henüz belli değil.