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Peskov: Moskova anlaşmayla ilgili bilgi almayı bekliyor
Rusya, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti. Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre,...
DIŞ HABERLER 18.10.2019, 11:43
Rusya, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.
Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Peskov, Moskova'nın, Suriye'nin kuzeyindeki harekâtın askıya alınması yönünde Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.
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