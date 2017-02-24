Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-10 Mart’ta Rusya’yı ziyaret edeceğini ve Putin ile görüşeceğini doğruladı. Peskov gazetecilerin ilgili sorusu üzerine, “Evet, bu görüşme planlanıyor” dedi.
Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesini doğruladı
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-10 Mart’ta Rusya’yı ziyaret edeceğini ve Putin ile görüşeceğini...
24 Şubat 2017 Cuma 16:08
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