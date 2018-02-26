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Peskov: Doğu Guta’da teröristler sivil halkı rehine aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’deki gelişmelerden endişe duyduklarını ve Doğu Guta’da teröristlerin sivil halkı rehine aldığını söyledi. Rus haber ajansı RIA Novosti’de...

Peskov: Doğu Guta’da teröristler sivil halkı rehine aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’deki gelişmelerden endişe duyduklarını ve Doğu Guta’da teröristlerin sivil halkı rehine aldığını söyledi.
Rus haber ajansı RIA Novosti’de yer alan habere göre Peskov, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki gelişmelerin Rusya, Fransa ve Almanya liderleri tarafından ele alındığını hatırlatarak, ”Suriye’deki gelişmeler hakikaten görüşüldü. Bu gelişmelerden çok endişeliyiz. Bildiğiniz üzere Doğu Guta’daki teröristler çatışmalara son vermeden sivil halkı rehin aldı" derken, bu gelişmenin durumun gerginliğini artıracağına işaret etti.
Peskov ayrıca, ”Bunun yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığının Doğu Guta’ya kaçan teröristlerin provokasyon olarak kimyasal silah kullanabileceğine ilişkin açıklamasına dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla Doğu Guta’da durum çok gergin kalıyor” dedi.

 

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