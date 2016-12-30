Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...

Peskov: "Beyaz Saray’a uygun bir yanıt verilecek"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, Dec 30 () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yanıtın ne şekilde olduğunu henüz söyleyemeyeceğini, fakat yanıtın...

Peskov: "Beyaz Saray’a uygun bir yanıt verilecek"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, Dec 30 () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yanıtın ne şekilde olduğunu henüz söyleyemeyeceğini, fakat yanıtın yaptırımlara uygun şekilde verileceğini bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yanıtın ne şekilde olacağını henüz söyleyemem. Hepimizin de bildiği gibi burada karşılıklı prensip işliyor. Bu yaptırımlara düzgün bir yanıt verilecek. Yanıt Rusya Devlet Başkanı’nın belirleyeceği yönde olacak” ifadesini kullandı.

Son olarak Peskov, “Sadece bir kez daha Washigton’un bu kararlarından duyduğumuz üzüntüyü dile getirebiliriz” dedi.

“Paranoya”

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, ABD’nin “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında Rusya’ya karşı yaptırım kararı almasını “paranoya” olarak nitelendirdi.

Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, “35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, “Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55