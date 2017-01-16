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Peskov: ABD’den gelen siber saldırılara rağmen Rusya, Washington’u suçlamıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığı sitesine ABD topraklarından düzenlenen siber saldırılarına rağmen Rusya’nın Washington’u bununla suçlamadığını belirtti. NBC...

Peskov: ABD’den gelen siber saldırılara rağmen Rusya, Washington’u suçlamıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığı sitesine ABD topraklarından düzenlenen siber saldırılarına rağmen Rusya’nın Washington’u bununla suçlamadığını belirtti.

NBC News kanalına konuşan Peskov şunları söyledi:

“Şu an Rusya Devlet Başkanlığı İdaresine ait binada bulunuyoruz, bitişik odada Rusya Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sayfasının ofisi yer alıyor. İşte bu sayfaya her gün yüzlerce, binlerce siber saldırı düzenleniyor, söz konusu saldırılar ABD topraklarından, Çin topraklarından, Hindistan, Avrupa vs. topraklarından düzenleniyor. Ancak bu durumda biz ‘Bu saldırılar ABD Başkanı Barack Obama’nın emri üzerine yapıldı, Beyaz Saray saldırıların arkasındadır’ demiyoruz, böyle dersek siz hemen ‘Ruslar deli olsa gerek’ diye düşünürsünüz.“

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