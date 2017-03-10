Peskov: “ ABD’de senatörlerin Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine karşı olmasından üzgünüz “

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in ABD senatörlerinin birçoğunun Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine karşı çıkmaları sebebiyle üzgün olduğunu ancak zamanla onların daha yapıcı görüşlere sahip olacağını ümit ettiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham Rusya’ya karşı faaliyetlerde bulunulması için federal bütçede ayrı bir hesap oluşturulmasından yana çıktı.

Peskov, bu durumu yorumlayarak “ABD’nin çok senatörü var ancak onların bazıları Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine karşı. Bundan üzgün olduğumuzu ve zamanla bu senatörlerin daha yapıcı görüşlere sahip olacağını ümit ettiğimizi dile getirebilirim“ dedi.