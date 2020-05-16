PES, Kayyım ve gözaltıları kınadı

Avrupa'daki tüm sosyal demokrat ve sosyalist partilerin çatı partisi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) başkanından Kayyım Darbesiyle el konulan HDP'li belediyelerin durumuna ilişkin açıklama geldi.

Kayyım Darbesi Erdoğan'ın iktidarını sürdürmeye yönelik hamlesidir

HDP'li belediyelere yönelik saldırıları, Erdoğan'ın "İktidarı elinde tutmak için her yolu denemesi, demokrasi inkarı ve hukukun ihlali" olarak nitelendiren PES Başkanı Sergei Stanishev, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Demokratik olarak seçilmiş muhalif belediye başkanlarının görevden alınması da dahil olmak üzere iktidarı elinde tutmak için her yöntemi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiye yönelik bir başka saldırısına daha şahit oluyoruz. Bu demokrasi inkarı ve hukukun üstünlüğünün ihlalini en sert biçimde kınıyoruz.

HDP ve saldırıya uğrayan belediyeler yalnız değildir

PES, Erdoğan rejimi tarafından tutulan tüm belediye başkanları ve HDP milletvekilleri ile dayanışma içerisindedir. Yalnız değilsiniz, dünyadaki tüm demokratlar bu adaletsizliği görüyor. Avrupa'nın ilerici siyasi ailesi sizinle birlikte ve bizler haklarınız ve demokrasiye saygı gösterilmesi için mücadele ediyoruz."