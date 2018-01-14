Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak () – Peru’da Puqio eyaletinin 124 km güneybatısında deniz tabanında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Otoriteler tarafından tsunami uyarısı yapıldı.
Peru’da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak () – Peru’da Puqio eyaletinin 124 km güneybatısında deniz tabanında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Otoriteler tarafından tsunami uyarısı yapıldı.
14 Ocak 2018 Pazar 13:02
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