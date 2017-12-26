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Peru eski devlet başkanının affedilmesi protestolarla karşılandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık () - Peru eski Devlet Başkanı'nın af ile hapisten çıkarılması ülke çapında protesto edildi. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin, sağlık sorunları nedeniyle, insan hakları ihlali ve yolsuzluk...

Peru eski devlet başkanının affedilmesi protestolarla karşılandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık () - Peru eski Devlet Başkanı'nın af ile hapisten çıkarılması ülke çapında protesto edildi.
Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin, sağlık sorunları nedeniyle, insan hakları ihlali ve yolsuzluk suçlarıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Albert Fujimori'yi affetmesi ülke çapında protestolarla karşılandı.
Geçen ay Brezilya'lı bir inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddialarıyla Kuczynski'nin mahkeme karşısına çıkması bekleniyordu. Kuczynski, Fujimori'yi affetmesinin rüşvet suçlamalarından aklanmak için partisiyle yaptığı bir anlaşma olduğu iddialarını reddetti. Kuczynski eski devlet başkanını affettiğini çünkü, "Albert Fujimori'nin hapiste ölmesine izin veremeyeceğini" söyledi.
Devlet Başkanı'nın Fujimori'yle ilgili açıklamasının ardından, Kuczynski'nin partisinden Vicente Zeballos ve Alberto de Belaunde görevlerinden istifa etti.
Açıklamanın ardından Peru genelinde milyonlarca insan sokaklara çıkarak Fujimori'nin sağlık sorunları sebebiyle affedilmesini protesto etti. Düşük tansiyon ve düzensiz kalp atışı rahatsızlıkları sebebiyle hapisten çıkarılıp hastaneye götürülen Fujimor'nin destekçileri, eski devlet başkanının affedilmesini hastane önünde kutladı.
Ölüm mangaların gerçekleştirdiği infazlara izin verme sebebiyle tutuklanan Fujimori'nin affedilmesiyle ilgili Kuczynski'nin yayınladığı yazılı açıklamada doktorlar Fujimorin'nin, "ilerleyici ve tedavi edilemez bir hastalığa sahip olduğunu ve hapis şartlarının sağlığına büyük risk oluşturduğunu" belirtti. (Fotoğraflı)

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