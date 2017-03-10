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Pentagon’un Rosoboroneksport ile işbirliği yasaklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – ABD Kongresinin alt kanadı, Pentagon’un Rosoboroneksport ve ona bağlı şirketler ile işbirliği yapmasını yasaklayan 2017 Savunma Bütçesini onayladı. Kongre üyelerinin 371’i lehine,...

Pentagon’un Rosoboroneksport ile işbirliği yasaklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – ABD Kongresinin alt kanadı, Pentagon’un Rosoboroneksport ve ona bağlı şirketler ile işbirliği yapmasını yasaklayan 2017 Savunma Bütçesini onayladı. Kongre üyelerinin 371’i lehine, 48’i aleyhine oy kullandı.
Bu yasa tasarısı Pentagon’un Rosoboroneksport ile her hangi bir kontrat imzalaması, Rosoboroneksport ve ona bağlı şirketlere proje yardımı, kredi veya kredi emri sağlamasına yasak koydu. Aynı zamanda Pentagon’un Kongre’nin her iki kanadını Rusya’nın Suriye’ye silah sevkiyatlarına son verdiği ve Ukrayna’dan askerlerini ve ajanlarını çektiği konusunda ikna edebilmesi halinde bu yasak kaldırılabilecek.
Rosoboroneksport kamu şirketinin resmi temsilcisi Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada Pentagon’un Rus şirketi ile işbirliği yapma yasağının çoktan uygulanmış olduğunu hatırlatarak, “Bu yasak, uzun zamandan beri uygulanmış bulunuyor, hiç kaldırılmadı. Şimdi ise 2017 yılının Sonbaharına kadar Pentagon’un finansmanı onaylandığı için bu yasak dile getirildi” dedi.
Hatırlanacağı üzere ABD, Rosoboroneksport’un ihraç ettiği Mi-17 tipi helikopteri kullanıyor. 2011 yılında ABD, Afganistan harekatlarında kullanmak üzere Rusya’dan 21 helikopter aldı. 2013 yılında Pentagon kontratı feshetmeye karar verdi. 2016 yılının Eylül ayında ABD aldığı helikopterin bakımını sağlamak üzere 2014 yılında Kırım olayından sonra ABD senatörlerinin talebi üzerine uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

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