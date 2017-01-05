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Pentagon’dan İncirlik üssü açıklaması

Edip Sönmez / İstanbul, 5 Ocak, () - Pentagon sözcüsü Peter Cook, İncirlik üssünün kullandırılmasını ABD’nin takdirle karşıladığını ve bu durumun devam etmesini umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı...

Pentagon’dan İncirlik üssü açıklaması

Edip Sönmez / İstanbul, 5 Ocak, () - Pentagon sözcüsü Peter Cook, İncirlik üssünün kullandırılmasını ABD’nin takdirle karşıladığını ve bu durumun devam etmesini umduklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin güneyindeki İncirlik Hava Üssü’nü kullandırmasını takdirle karşılamakta ve bu durumun devam etmesini ummaktadır” ifadesini kullandı.

Cook, “İncirlik üzerinden operasyonlar düzenliyor ve bunun devam etmesini istiyoruz” dedi.

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