Pentagon: Türkiye'yi temin etmek için Menbiç'teyiz (1)

Edip Sönmez / İstanbul, 6 Mart, () - Pentagon Sözcüsü Davis, Menbiç'in batısında Amerikan askerlerinin konuşlandığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, ABD askerlerinin Suriye'de yeni bir rol üstlendiklerini, küçük bir grup Amerikan askerinin Menbiç batısında konuşlandığını bildirdi. Bölgede şiddet ve çatışmayı önleme amaçlı bulunduklarını açıklayan Davis, Menbiç Askeri Konseyi adlı Arap ağırlıklı bir kuvvetin şehre egemen olduğunu, IŞİD teröristlerinin bulunmadığını Türkiye'yi temin etmek amaçlı bulunduklarını açıkladı.