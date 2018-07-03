Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Pentagon: Türkiye'nin iki F-35 uçağı Arizona’daki üste

İstanbul, 3 Temmuz () - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Yarbay Robert Manning, 21 Haziran’da Türkiye’ye teslim töreni yapılan iki adet F-35 uçağının, Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona...

Pentagon: Türkiye'nin iki F-35 uçağı Arizona’daki üste

İstanbul, 3 Temmuz () - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Yarbay Robert Manning, 21 Haziran’da Türkiye’ye teslim töreni yapılan iki adet F-35 uçağının, Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona eyaletindeki bir üsse götürüldüğünü açıkladı.
Amerika'nın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 uçaklarının şu anda, eğitim faaliyetlerine katılacak Türk pilotlar ve bakım görevlileriyle birlikte Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde olduğunu belirtti.
Eğitimler tamamlanana kadar uçakların Amerika’nın himayesi altında kalacağını ifade eden Manning, bu sürecin de genelde 1-2 yıl sürdüğünü anlattı.
Pentagon sözcüsü, F-35’lerin Luke Hava Üssü’ne üretici savunma şirketi Lockheed Martin tarafından taşındığını söyledi ve "Muhtemelen bir - iki ay daha uçmayacaklar. Şu anda uçuş akademisindeler" dedi.
Yarbay Manning, F-35 programına katılan diğer tüm ortak ülkelerin de Luke Hava Üssü’nde olduğunu kaydetti.
Kongre’de F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemeye yönelik girişimler hakkında da Manning, "Bakanlık (Pentagon) teklif edilen yasal düzenlemeyle ilgili yorum yapmayacak. Bir değişiklik olana kadar, Türk pilotlar ve bakım görevlileri eğitimlerine devam edecekler" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325