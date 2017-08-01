Pentagon S-400 sistemleriyle ilgili endişeleri devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Ağustos () – ABD Savunma Bakanlığı, NATO’nun silah sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan satın almak istediği S-400 sistemlerinin bağdaşmadığını bildirdi.

Pentagon Resmi Temsilcisi Jeff Davis yaptığı açıklamada, “Çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerin aldıkları bizleri düşündürüyor. Biz tabi ki Türkiye ile de çalışıyoruz. Onların birliğimize katkı sağlayacak ürünleri almalarını istiyoruz. Bunu yapmazlarsa, silah sistemlerimizin bağdaşmayacağından endişe duyacağız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ülkenin kendi güvenliğini sağlamak için önlemler alması gerektiğini söyleyerek, ABD ile bunun yapılamadığını, bu sebepten dolayı S-400’lere yöneldiklerini kaydetti.