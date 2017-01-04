Pentagon, Rusya ve Türkiye işbirliğine yorum yapmadı

Pentagon Temsilcisi Peter Cook, Pentagon’un Türkiye ve Rusya’nın IŞİD ile mücadelede yaptığı işbirliğine ilişkin detayları bilmemesi sebebiyle yorum yapmayacağını, fakat önemli konularda Amerikan askerlerinin Türk silahlı kuvvetleriyle temasta kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Cook yaptığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye’nin IŞİD ile mücadelede yaptıkları işbirliğinin detaylarını bilmiyorum. Bu konuda yorum yapma hakkını kendilerine bırakıyorum. Fakat biz Türkiye ile önemli konularda silahlı kuvvetlerin işbirliğini koruyoruz. Ne yaşandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aralık ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de ateşkes anlaşmasının onaylandığını bildirdi. Bu alanda üç anlaşma imzalandı. Birinci belge Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasında ateşkes sağlanmasını, ikincisi ateşkes rejiminin kontrolü için önlemler alınmasını ve üçüncüsü de barış görüşmelerinin başlamasını ön görüyor.