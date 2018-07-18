Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme ihtimaline soğuk bakmadığı belirtildi.



Express'in ABD Savunma bakanlığı'ndan iki kaynağa dayandırılan haberine göre Mattis, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme için kapılarının açık olduğunu söyledi. Haberde, iki bakanlık arasında 2015 yılından beri herhangi bir görüşme yapılmadığına dikkat çekildi.



Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov da dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardıkları anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.



Konaşenkov, yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Helsinki’de zirve sırasında varılan uluslararası güvenlik alanındaki anlaşmaların gerçekleştirilmesine hazır. Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve diğer var olan iletişim kanalları hattından, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri'nin geçerliliğinin uzatılması, Suriye’deki işbirliği ve diğer askeri güvenliğin sağlanmasının aktüel konularını görüşmek için Amerikalı meslektaşlar ile temasları başlatmaya hazır."