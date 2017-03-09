Pensilvanya Üniversitesi İsviçre’yi dünyanın en iyi ülkesi seçti
Amerikan haber dergisi “US News and World Report” un 80 ülkeyi kapsayan anket ve Pennsylvania Üniversitesi’nin bilimsel araştırma sonucunda dünyanın en iyi ülkesi İsviçre çıktı. Yapılan araştırmada demokrasi, eşitlik, ekonomi,...
09 Mart 2017 Perşembe 18:25
Amerikan haber dergisi “US News and World Report” un 80 ülkeyi kapsayan anket ve Pennsylvania Üniversitesi’nin bilimsel araştırma sonucunda dünyanın en iyi ülkesi İsviçre çıktı. Yapılan araştırmada demokrasi, eşitlik, ekonomi, yaşam kalitesi, sağlık ve eğitim konuları mercek altına alındı. Ankete göre ikinci sırada Kanada, üçüncü sırada İngiltere yer aldı. Sıralamayı Almanya, Japonya, İsveç, Amerika, Avustralya, Fransa, Norveç takip etti. Araştırma ve anketi yapanlar içinde 36 ülkeden katılım oldu. Amerika seçimlerinden sonra yapılan araştırma ABD Başkanı Donald Trump’un seçilmesiyle Amerika’nın 7. sıraya gerilediği tahmin ediliyor. Kadınlar için en iyi ülke İsveç, emekliler ve çocuklar için Yeni Zelanda, yatırımcılar için Malezya, macera arayanlar için Brezilya ön plana çıktı.
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