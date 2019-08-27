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Pence: ABD, her zaman İsrail’in yanında olacak
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un, İsrail’in hava saldırısını kınayarak bunun ‘savaş ilanı’ anlamına geldiğini belirtmesinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “ABD, İsrail’in olası tehditlere karşı kendini savunma...
DIŞ HABERLER 27.08.2019, 11:03
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un, İsrail’in hava saldırısını kınayarak bunun ‘savaş ilanı’ anlamına geldiğini belirtmesinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “ABD, İsrail’in olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor” açıklamasını yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırısı sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hava saldırısını kınayarak bunun ‘savaş ilanı’ anlamına geldiğini belirtmişti.
Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aradığına dair açıklamada bulundu. Pence, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD, İsrail’in olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor. Başkan Donald Trump yönetimi dâhilinde ABD her zaman İsrail’in yanında olacak”.
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırısı sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hava saldırısını kınayarak bunun ‘savaş ilanı’ anlamına geldiğini belirtmişti.
Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aradığına dair açıklamada bulundu. Pence, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD, İsrail’in olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor. Başkan Donald Trump yönetimi dâhilinde ABD her zaman İsrail’in yanında olacak”.
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