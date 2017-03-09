Pedofili papaza hapis cezası

Ukrayna'nın Donetsk ilinde reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye giren bir Protestan rahip hakkında verilen hapis cezası, istinaf mahkemesince onaylandı.

Donetsk ilinin Mariupol ilçesinde bir Protestan kilisesinin rahibinin, 1999 ile 2012 yılları arasında, reşit olmayan on üç kızı çeşitli vaatlerle kandırarak veya zor kullanarak onlarla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Rahip hakkında Mariupol İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası kararının temyize götürülmesi üzerine, Mariupol İstinaf Mahkemesi, davayı inceleyerek, on üç yıl hapis cezası kararını onayladı.

Davayla ile ilgili olarak yapılan incelemede, rahibin, kiliseyi ziyaret eden çok sayıda kızı, günahlarından arındırma vaadiyle baştan çıkararak onlarla birlikte olduğu tespit edilmişti.