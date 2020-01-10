Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı
Olay Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Naihati şehrinde meydana geldi. Birkaç gün önce kaçak bir havai fişek imalathanesindeki patlama meydana gelmiş; 4 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, olay sonrası depodaki patlayıcı madde ve havai fişeklere el koymuştu.
El konulan havai fişek ve patlayıcıyı Hooghly Nehri kenarına getiren polis ekipleri kontrollü bir patlama için kendince gerekli önlemleri aldı ve fitili ateşledi. Meydana gelen patlamanın şiddeti bölge sakinlerinin evlerinin zarar görmesine neden oldu. Patlamada yaralanan 2 polis ambulans ile hastaneye kaldırılırken, evleri zarar gören çevre sakinleri polislerin araçlarını ateşe verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Nehir kenarındaki patlamanın görüntüleri
Yanan polis araçları
Polislerin patlayıcılara düzenek çekmesi / fotoğraflar
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