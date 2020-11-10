Paşinyan'dan savaş sonuç itirafı: Ermenistan için çok acı verici ama kaybettik

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti. .Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: 'Çok acı verici.. Aliyev belgeyi gösterdi.. Ağlaya ağlaya imzalayacak!

Azerbaycan-Ermenistan savaşında sona gelindi! Erivan yönetimi, işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti. Paşinyan mesajında, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı" ifadelerini kullandı. Paşinyan yaptığı açıklamada ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarı üzerine aldığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Paşinyan bu anlaşmayı kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak. Sıçan gibi gizleniyor, bu bildiriyi ağlaya ağlaya imzalayacak. Kendi isteğiyle imzalamıyor. Demir yumruğumuz sayesinde imzalıyor. Barış gücü merkezinde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek." dedi. Yaşanan son dakika gelişmeleri üzerine Erivan karıştı, göstericiler hükümet binasını bastı. Rus barış gücü Karabağ'a gitmek için yola çıktı. Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden ise itiraf gibi açıklamalar geldi. İşte gelen son dakika haberleri ve tarihi günün tüm detayları...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

"ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM"

Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla savaşı 13.00 itibarıyla sonlandıran anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını aktaran Paşinyan, "Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadelerini kullandı.

Paşinyan kararı, "Askeri durum ve duruma en yakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu" aldığını belirterek, "Karar, yaratılan durumda en iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım" yazdı.

PAŞİNYAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMASI

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı son dakika açıklamasında ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarıyla aldıklarını ifade etti.

SONUCU ERMENİSTAN AÇIKLADI,

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerin tamamen durduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A TEBRİK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.

SÖZDE LİDERDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: 'BİR KAÇ GÜN SÜRSEYDİ TAMAMEN KAYBEDECEKTİK'

İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etmesinin ardından Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi.

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. ​Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

RUS BARIŞ GÜCÜ KARABAĞ'A GİDİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Anlaşma çerçevesinde, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a uçtu.

Öte yandan, Karabağ'a gönderilen Rus barışı koruma tugayının tüm askerlerinin sözleşmeli askerler olduğu belirtildi. Anlaşma çerçevesinde, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracının konuşlanacak. Rus barış gücünün, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN TARİHİ KONUŞMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

"Bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa son verildi" diyen Aliyev, üçlü anlaşmanın sorunun çözümü konusunda "son nokta" olacağını belirtti.



Aliyev, anlaşmaya göre askeri operasyonların durduğunu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacağını belirtti.

Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ilinin 20 Kasım'a kadar geri verileceğini bildiren Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edileceğini duyurdu.



Aliyev, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracının konuşlanacağını belirterek, Rus barış gücünün, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşeceğini bildirdi.