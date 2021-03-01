Paşinyan; Ermenistan'daki darbe emrini vereni açıkladı

Ermenistanda yaşanan darbe girişimi ile ilgii aksiyonlar devam ediyor. Darbe girişimine direnen ve halkı sokağa çağırıp koltuğunu bırakmayan, Ermenistan Devlet Başakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın kendisini istifaya çağırmasının ardında, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan olduğunu iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başkent Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, "Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan'ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu, gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

'YARI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN REFERANDUM YAPMAYI PLANLIYORUZ'



Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasını öngören yeni anayasanın veya düzenlemelerin kabul edilmesine yönelik bir referandum yapmayı planlıyoruz. Yeni hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte iç siyasi krizlerin çıkmasının önüne geçecek" ifadelerini kullandı.