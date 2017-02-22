Parti liderini koruyan istihbaratçıya 'köstebek' şüphesi (2)

Amsterdam, 22 Şubat, () - Hollanda'da yaklaşan seçimlerin önde gelen adaylarından Geert Wilders'ı koruyan bir istihbarat elemanı, bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlerin en güçlü adayı Wilders'i korumakla görevli ekibin parçası olan bir gizli servis ajanı, suç örgütlerine bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Hollanda istihbarat servisinden yapılan açıklamaya göre, ismi rumuzlu olarak duyurulan ve 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu öğrenilen deneyimli ajanın ihraç edildiği bildirildi. Gizli servis şefi Erik Akerboom, şüphelinin kimliğinin açıklanmayacağını söyledi ancak medya yer alan, ajanın Fas asıllı olduğunu iddia eden haberleri doğruladı.

Akerboom, "bildikleri kadarıyla" Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders'ın güvenliğini tehlikeye atan bir durum olmadığını ifade etti.

Wilders da iltica ve göç yasağı vaat ediyor

Hollanda'da İslam karşıtı propaganda yürüten Wilders, ülkedeki camilerin kapatılması ve Müslüman nüfuslu ülkelerden ilticanın yasaklanması gibi proje ve vaatleriyle biliniyor. Wilders'ın partisi bugün yayınlanan anket sonuçlarına göre 'Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin çok az farkla önünde, ilk sırada bulunuyor.

Şüpheli ajanın, Wilders'ın halkın karşısına çıkacağı mekanların güvenlik organizasyonlarından sorumlu ekipte çalıştığı, parti liderini fiziksel olarak koruyanlardan biri olmadığı öğrenildi.

Bilgi sızdırılması şüphesiyle ilgili açıklama yapan Wilders, güvenlik açığını kınadığını belirterek, 'yeterli güvenlik sağlanamadan çalışamayacağını' söyledi.

Wilders, cumartesi günü 15 Mart seçim kampanyasını başlattığı konuşmasında, ülkede sokakların güvenliğine zarar verdiğini iddia ettiği Faslı azınlığı hedef alan konuşmalar yapmış, Hollanda'daki Faslılar için "adiler" kelimesini kullanmıştı.

Wilders'ın seçimlerdeki en büyük rakibi olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, olay sonrası Wilders'la bir görüşme gerçekleştirdi.

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