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Parti liderini koruyan istihbaratçıya 'köstebek' şüphesi (1)

Amsterdam, 22 Şubat, () - Hollanda'da yaklaşan seçimlerin önde gelen adaylarından Geert Wilders'ı koruyan bir istihbarat elemanı, bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı. Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlerin en...

Parti liderini koruyan istihbaratçıya 'köstebek' şüphesi (1)

Amsterdam, 22 Şubat, () - Hollanda'da yaklaşan seçimlerin önde gelen adaylarından Geert Wilders'ı koruyan bir istihbarat elemanı, bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlerin en güçlü adayı Wilders'i korumakla görevli ekibin parçası olan bir gizli servis ajanı, suç örgütlerine bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Hollanda istihbarat servisinden yapılan açıklamaya göre, ismi rumuzlu olarak duyurulan ve 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu öğrenilen deneyimli ajanın ihraç edilerek gözaltına bildirildi. Gizli servis şefi Erik Akerboom, şüphelinin kimliğinin açıklanmayacağını söyledi ancak medya yer alan, ajanın Fas asıllı olduğunu iddia eden haberleri doğruladı.
Akerboom, "bildikleri kadarıyla" Özgürlük Partisi lideri Wilders'ın güvenliğini tehlikeye atan bir durum olmadığını ifade etti.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders, anketlere göre yarışı az farkla önde götürüyor.

(Fotoğraflı)

 

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