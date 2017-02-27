Parlamenterlerarası zirve St.Petersburg’da yapılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 14-18 Ekim 2017 tarihlerinde Saint Petersburg’da 137. Parlamenterler arası zirvesinin düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Resmi hukuki bilgi sayfasından yapılan açıklamada, “14-18 Ekim 2017 tarihlerinde Saint Petersburg’da 137. Parlamenterler arası zirvesi düzenlenecek“ dendi.

Bunun yanı sıra Putin'in, zirvenin düzenlenmesini organize edecek idari komitenin oluşturulması talimatını da verdiği belirtildi.

Parlamenterler arası zirvesi, Rusya Federal Konseyi Başkanı Valentina Matvienko’nun Başkanlığını yaptığı ve 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren devletlerarası bir teşkilat. Teşkilatın üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Ukrayna gibi devletler yer alıyor.