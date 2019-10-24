Paris’te yaşlı bir kadının cesedi ölümünden 5 yıl sonra bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’te bir evde yaşlı bir kadına ait çürümüş ceset bulundu. 70 yaşındaki kadının yaklaşık 5 yıl önce öldüğü, ölümünün ev sahibinin gönderdiği yetkililer gelene kadar binada yaşayanlar tarafından fark edilmediği anlaşıldı.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, 87 daireli binanın 4’üncü katında oturan kadının çürümüş cesedinin ev sahibinin gönderdiği yetkililer tarafından bulunduğu ve komşuların kadının ölümünü fark etmediği belirtildi. Yaşlı kadının cesedinin bulunduğu evde araştırma yapan ekipler, posta kutusunda en geç 2015 tarihi mektuplar ve faturalar, buzdolabında ise son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler buldu. 22 yıl oturduğu binada yaklaşık 5 yıl önce öldüğü düşünülen yaşlı kadının kiralarının otomatik ödeme ile ödendiği ve ev sahibinin, yaşlı kadın ile iletişime geçemediği öğrenildi.

Yaşlı kadının komşuları, binaya 1997 yılında taşınan kadının hiç arkadaşının olmadığını ve akrabaları ile görüşmediğini iddia etti. Habere göre binada oturan kiracıların yaklaşık 4 yıl önce binanın ortak alanlarda kötü bir koku hissettikleri ama kokunun çöplerden geldiğini düşündükleri de aktarıldı.