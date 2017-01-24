Paris’te üç kadının öldürülmesi nedeniyle açılan dava düştü

Gülten Özbey / Paris, 24 Ocak, () - Paris’te 'Kürt Enformasyon Bürosu' üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez adlı üç kadının öldürülmesi ile ilgili davanın tek tutuklu sanığı Ömer Güney’in 17 aralıkta cezaevinde yaşamını yitirmesi nedeniyle Cuma günü avukatlara gönderilen yazıda davanın düştüğü bildirildi.

Paris Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23-24 Şubat tarihleri arasında görülmesi beklenen duruşma, 34 yaşındaki sanık Ömer Güney'in 17 Aralık'ta beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine yapılamadı. Davanın düştüğü bilgisi avukatlara ulaştırıldı.

Paris Kürt Enformasyon Bürosu’nda 9 Ocak 2013’de üç kadın silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırının tek tutuklu sanığı Ömer Güney hakkında dava açılmıştı. Dava Paris’te 23 Ocak ve 24 Şubat tarihlerinde yapılacaktı. Sağlık sorunları olan sanık 17 Aralık 2016’da cezaevinde ölmüştü.

Tutukluğu boyunca masum olduğunu savunan Ömer Güney, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ses kayıtlarıyla ortaya çıkan cinayet ile Türk istihbaratı bağlantısı ise, MİT tarafından resmen yalanlandı.

Kurban yakınlarının avukatları, davanın Güney ile sınırlı kalmamasını ve yenden açılmasını talep ediyor. Ömer Güney'in avukatları ise müvekillerinin son ana kadar masum olduğunu dile getirdiğine dikkat çekerek, davanın görülememesinden üzüntü duyduklarını dile getirdiler.