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Paris’te tencereli tavalı eylem

Gülten ÖZBEY, Paris, 20 Şubat () - Paris'te Republique Meydan’ında "Yozlaşmış Politikacılara Karşı Mitingi" sırasında tava ve tencerelerle gösteri yapıldı. Paris Republique Meydan’ında yüzlerce kişi yaklaşan Fransa Cumhurbaşkanlığı...

Paris’te tencereli tavalı eylem

Gülten ÖZBEY, Paris, 20 Şubat () - Paris'te Republique Meydan’ında "Yozlaşmış Politikacılara Karşı Mitingi" sırasında tava ve tencerelerle gösteri yapıldı. Paris Republique Meydan’ında yüzlerce kişi yaklaşan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adayı François Fillon ve "yozlaşmış politikacılar" olarak adlandırdıkları siyasetçilere karşı miting gerçekleşti. Göstericiler, "Fillon cezaevine”, “yolsuzluk zehirdir", ”Halk güçlüdür” ve Fransız Devrimini çağrıştıran "1789- 2017 " dövizleri taşıdı. Eylemde bir grup da tencere ve tavalar ile konser verdi. Konuşmalar sonrası eylem olaysız sona erdi. Lyone, Marseille, Bordeaux, Montpeiller, Toulon, Nancy, Nantes, Reims, Strasbourg, Nice bir çok şehirde ortak eylem olarak gerçekleşti. Görüntü Dökümü -------------- Gösterilerden görüntüler

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