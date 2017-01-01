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Paris yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi

Paris'te yeni yıl kutlamaları ünlü Champs-Elysées Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri altında olaysız gerçekleşti. 400 binden fazla kişi Champs-Elysees Caddesi'nde yeni yılı kutladı. Cadde’ye 2 kilometrelik bariyerler döşendi....

Paris yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi
Paris'te yeni yıl kutlamaları ünlü Champs-Elysées Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri altında olaysız gerçekleşti.

400 binden fazla kişi Champs-Elysees Caddesi'nde yeni yılı kutladı. Cadde’ye 2 kilometrelik bariyerler döşendi. Kamyonlu saldırı olma ihtimaline karşı beton bloklar cadde girişine yerleştirildi. Cadde girişinde çantalar ve üst araması yapıldı. Caddeye açılan tüm ara sokaklar polis ve jandarma otoları ile kapatıldı. Paris’te bin 700 polis güvenliği sağladı.

Arc de Triomphe (Meçhul Asker) anıtı ışıklandırıldı. Paris’in 2024 yılında olimpiyatlara adaylığı nedeniyle kutlamalarda Olimpiyat Oyunları teması vardı. Farklı ülke bayrakları, 23 dilde "Yeni yılınız kutlu olsun" ve 200 çocuk çizimleri de Arc de Triomphe yansıtıldı.

Cadde üzerine yerleştirilen dev ekranlara animasyonlar ve havai fişek gösterileri yansıtıldı.

Görüntü Dökümü:

Paris Champs-Elysees yeni yıl kutlama

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