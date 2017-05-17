Paris UNESCO Merkez’de “Harput” tanıtım konferansı

Gülten Özbey / Paris, 17 Mayıs () - Paris UNESCO Merkez binasında UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından, Elazığ Belediyesi’nin katkılarıyla “Doğu yönünde Osmalılar Ve Harput”başlıklı konferans gerçekleşti.

Konferans Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nda (UNESCO) Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in moderatörlüğünde Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Pierre Pinon ve Arastırmacı Görkem Gül Duman’in katılımıyla düzenlendi.

KonferanstaTürk şehirlerini ele alan ilk monografi çalışmalarını literatüre kazandıran ve aynı zamanda Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün kurucusu olan Albert Gabriel’in yaşamı ve eserlerinin yanı sıra son dönemde gerekleştirilmiş en özgün kent monografilerinden biri sayılan ve Harput şehrinin yaklaşık 4.000 yıllık tarihine ışık tutan bir çalışma ele alındı.

Konferansa Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Ahmet Bakçan ve çok sayıda davetli katıldı.

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer Türkiye’nin her metre karesi ile tarihi, kültürel bakımından zengin bir ülke olduğun Osmanlı imparatorluğunun aynı zamanda doğuya doğru açılan bir imparatorluk olduğu ve bu doğu hüviyeti kendisine ilave değer kazandırdığını belirtti. “Harput son derece eski bir yerleşim yeri. Çeşitli kültürlere önemli katkıda bulunmuş eski bir şehrimiz.” Hem Elazığ hem Harput hakkında İlber Ortaylı’yı, Görkem Gül Duman “Şafak uykusundaki kent Harput”isimli kitabın editörü ağırlıklı olarak entelektüel bir çerçevede Harput’un değerini UNESCO’da tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz UNESCO’ya 4000 yıllık tarihi mirası olan Harput’u UNESCO’nun Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalar yaptıklarını çalışma ile ilgili heyetle birlikte bir çok görüşme yaptıklarını dike getiridi. ”UNESCo Merkez Konferans salonunda Harput’u tanıtıp anlatıyoruz. Harput’un Paris tarafından Fransızlar tarafından bilinmesini sağlayacağız. Harput’un Dünya Miras Listesine girmesi için gereken çalışmaları yapacağız. Harput’un o dört bin yıllık medeniyetine geri dönmesi gerekiyor. Harput’ta ki restorasyon çalışmaları,tarihi eserleri yeniden eski haline çevirme çalışmaları devam ediyor. Harput Dünya miras listesine girdiği zaman bütün dünya tanıyacak. Dünya’dan turistlerin Harput’a gelip yerinde görmelerini,yaşamalarını Harput’taki tarihi,sanatı,kültürü teneffüs etmelerini arzu ediyoruz. Bunun içinde UNESCO’ya girme mücadelesi veriyoruz. Uzun bir yol. Bir maraton koşusundayız. Bıkmayacağız,usanmayacağız sonuna kadar işimizi takip edeceğiz.”dedi.

Konferans sonrası İlber Ortaylı ve Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa açıklamalarda bulundu.

Ortaylı, dünyadaki birçok eser ve şehirlerin UNESCO’nun tarihi miras listesine girmek için çok taleplerin olduğunu söyledi ve“Pazar kalabalık, istediğin büyük adamı tavsiye ediyorsun dünya mirasına, istediğin şehri takdim ediyorsun, o büyük adamlar anma listesine de alıyorlar fakat kimse ilgilenmiyor çünkü çok mal var pazarda.” dedi.

Harputun tarihi miras listesine girebilmesi için çok uğraşmak gerektiğinin de özellikle altını çizedi Ortaylı, Albert Gabriel’in Fransa’nın yetiştirdiği önemli bir kişinin olduğunu ve Türkiye’nin Anadolu’sunu çok sevdiğini Gabriel’in Anadolu’nun birçok şehrini gezdiğini ,kendisinin Türkiye hakkındaki yaptığı çalışmaları içeren arşivin önemine vurgu yaptı.

Ortaylı, Gabriel belirli bir dönemde Türkiye’de olmuş olsaydı, ülkenin imar problemleri konusunda daha iyi tespitlerde bulunabilirdi” dedi.

Büyükelçi Musa, konuyla ilgili önemli olan Harput’un dünya mirası kategorisinde mütalaa edilenlerle yan yana durabilecek ehliyetin olması olduğunu belirterek “Harput’un Osmanlı’nın Selçuklu’nun, Bizans’ın Roma’nın Hitit’in ve daha nicelerin izlerini taşıyan ve bugünde bu izleri kararlı bir şeklide ayakta tutan bir beldemiz. Elbette bu yönleriyle bu listeye girmeye çoktan adaydır.Bölgenin tarihi miras listesine girmesini ümit ediyorum”dedi

Musa, Harput’un dünya miras listesinin arasına girmek üzere yapılan başvurunun değerlendirileceğini “Daha da önemlisi olan Harput’un Türkiye’nin dışarıda ki imajına tanıtımına daha fazla içselleşmesine benimsenmesine katkı bulunmasıdır. Türkiye’nin barındırdığı zenginlikler hakikaten rakipsizdir ve pek çok ülkeye de nasip olmamıştır. Ama biz maalesef bu kültürel zenginlikleri yeterince araştırdığımızı, ilgilendiğimizi ve tanıttığımızı söyleyemeyiz. Eksiklerimiz var”dedi veGabriel’in arşivini Türkiye açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar Elazığ belediyesi ve vakfın ortak projesi olduğunu belirterek”Bize ait olan mirası Dünya mirası haline getirmek için buradayız.Başarabilirsek artık bu insanlığın ortak mirası olacak.Hedefimiz Bugün burada final yapacağız. Burada olmaktan son derece mutluyuz, keyifliyiz ve gururluyuz.Bu ince uzun yolda bu şeyi başaracağımıza inanıyorum.Başarırsak şehrimiz için çok önemli bir kazanım olacağına inanıyorum.”d edi

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yönetim kurul üyesi Vedat Kent Ankara’da Büyükelçi Cengizer’i tanımaları ile Dünya miras listesi adaylığı için yola çıkış öyküsünü önce Elazığ ve Harput için ne yapabiliriz derken Dünya miras listesinden önce Harput Türkülerinin senfoniye uyarlanmış şeklini Paris’te veya başka bir yerde icra edelim olduğunu ancak Cengizer’in “Bununla birlikte Harput’un UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalar başlatmamızı önerdi.Konuyu Elazığ Belediye Başkanına açtığımızda bizden çok kendisi tabi dedi.STK olarak Ankara’da faaliyet gösteren Elazığ Tanıtma Vakfı olarak Belediye Başakanının desteği ile bu aşamaya getirdik.”Geçen süre içinde sekreterya yı yürüten Çağlar “Elazığın Yalnız Türkiye’ye ait olmadığını tüm dünya’ya ait olduğunu dünya miras listesine girmesi gereken bir hazine olduğu yönünde adımlarımızı hızlandırdık.’dedi.

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Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ,Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar , Vakfı yönetim kurul üyesi Vedat Kent

UNESCO İlber Ortaylı Türkiye’de Kent Monografilerinin Tarihsel Kökenleri : Harput Örneği konferans genel

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer,İlber Ortaylı, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa

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