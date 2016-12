Paris'te Türk sanatçıdan Avrupa'ya 'mülteci' göndermesi...

PARİS () - Paris’te bulunan Le Mur Derneği'nin her iki haftada bir bilinen bir sokak sanatçısına boyattığı Oberkampf Sokağı'ndaki duvarını bu kez Türkiye’den “No More Lies” adıyla bilinen sokak sanatçısı boyadı. Adını açıklamayan, yüzünü göstermeyen sanatçı, Avrupa’nın Suriye dramına ve Suriyeli mültecilere karşı takındığı vurdumduymaz tavrı eleştirmek amacıyla, Noel gününden bir gün önce (23 Aralık) Noel Baba’nın geyikli kızağına armağanlar yerine Suriyeli mültecileri doldurdu. 22 Aralık günü başlayan etkinlik, Paris’teki 2 derecelik soğuk havaya rağmen 23 Aralık akşamı saat 19.30'da biriken kalabalığın alkışları ile tamamlandı. 7 Ocak 2017'ye kadar duvarda kalacak olan eser bu tarihte silinecek ve yerine bir başka sanatçının eseri gelecek. Ancak Le Mur Derneği'nin periyodik olarak birkaç yılda bir hazırladığı kitabında sanatçının eseri yer alacak ve arşivlerde eserin yapılma sürecinde çekişmiş fotoğraflar ve filmler de bulunabilecek. Eserlerini No More Lies (Artık Yalan Yok) adıyla üreten sanatçı, çalışmalarıyla ilgili olarak, “Ben bu işi ünlü olmak ya da para kazanmak için yapmıyorum, söylemek istediklerim var, onları anlatıyorum ve anlatmayı da sürdüreceğim. Benim kim olduğum, nerede okuduğum, yaşım vs. bunlar önemli değil, önemli olan ortaya çıkan üründür” ifadelerini kullandı.