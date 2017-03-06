Paris'te Trocadero Meydan’ında Cumhurbaşkanı adayı Fillon’a moral

Gülten Özbey / Paris, 6 Mart () - Paris Trocadero Meyda’nında cumhurbaşkanlığı için sağcı aday Fillon'u destekleyen bir miting yapıldı.

Paris Eyfel kulesi karşısında yer alan Trocadero Meydan’ında resmi olmayan kaynaklarına göre mitinge otuz ile otuz beş bin katılımcı olduğu belirtilirken organizasyonu yapanlar iki yüz bin kişi olduğunu açıkladı.

Miting yapılacağının duyurulması sonrasında, mitingin hakim savcı ve yargı mensuplarına yönelik olduğu yorumları gelmiş François Fillon'un özel danışmanı Jérôme Chartier bu mitingin yargıçlara karşı bir miting değil, François Fillon'a destek veren bir miting olduğunu açıklamıştı.

François Fillon yarım saatlik konuşmasında konuşmasında açılan soruşturmada kendinden kaynaklanan hatalarını kabul ettiğini belirterek sizden özür dilemek borcum dedi. " İlk hatam eşimden benim için çalışmasını istemek oldu. Bunu yapmak zorunda değildim. İkinci hatam ise size bundan bahsederken kullandığım üslup oldu." dedi.

Konuşması sık sık “Fillon başkan “diye kesildi.Konuşmasının bitiminde eşi ile birlikte halkı selamladı.

Marsilya, Montpellier, gibi diğer şehirlerde yaşayanlar otobüslerle geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri merkez sağ Cumhuriyetçilerin adayı François Fillon Eşi ve iki çocuğunu çalışmadan “danışman” sıfatıyla devletten maaş aldırmakla suçlanmış, iddialar üzerine savcılık soruşturma açmış soruşturmayı Fransız Ulusal Mali Suçlar Savcılığı’na bağlı sulh yargıcının devraldığı açıklanmış ve Fillon’u 15 Mart’ta ifade vermeye çağrılmıştı.

François Fillon, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını kabul etmemiş cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini açıklamıştı. Fillon’a destek veren bir çok parlamenter ve belediye başkanı desteğini geri çekmiş kampanya sözcüsü Thierry Solere’de istifa ettiğini açıklamıştı.

Aynı saatlerde Fillon karşıtları Republique Meydan’ında tava ve tencereler ile yolsuzlukları protesto etti.

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Paris Eyfel kulesi karşısı Trocadero Meydan’ı Fillon miting

