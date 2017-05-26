Paris Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye ediliyor
Paris Orly Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı. Havalimanı terminalleri polis ve asker tarafından gelen ihbar üzerine boşaltılıyor.
26 Mayıs 2017 Cuma 12:06
Paris Orly Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı. Havalimanı terminalleri polis ve asker tarafından gelen ihbar üzerine boşaltılıyor.
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