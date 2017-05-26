Paris Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye ediliyor (2)

Paris Orly Havalimanı’nın Türk yolcuların da bulunduğu küçük bir bölümü bomba ihbarı ve rutin güvenlik önlemleri gerekçesiyle kontrol altına alındı.. İlk gelen bilgiler havalimanında bomba ihbarı yapıldığı yönünde oldu. Kısa süreli güvenlik önlemlerinden sonra havalimanında hayat normale döndü.

Orly Havalimanının boşaltıldığı iddiası Türk yolcuların twitter hesabından paylaşıldı. Bir Türk yolcu, Twitter hesabından "Paris Orly Sud havaalanındayız. Asker ve polis havaalanını boşalttırdı. İhbar var sanırım" diye yazdı.

Paris ve Avrupa genelinde son dönemde artan terör saldırıları, havalimanları ve toplu alanlarda paniğe sebep oluyor. Fransa’da OHAL çerçevesinde alınan güvenlik önlemleri günlük hayatın bir parçası haline geldi. Hemen hemen her gün metro ve havalimanlarında benzer güvenlik uygulamaları gerçekleştiriliyor.