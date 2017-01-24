Paris hava kirliliği ile mücadele için 16 yaşından büyük araçları şehre almayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Pazartesi günü meclisten geçen yasaya göre Fransa’daki bütün araçlara, belirlenmiş altı kategoriden içinde bulunduğu kategoriyi belirten, bir çıkartma yapıştırma zorunluluğu getirildi.

1997 -2000 yılları arasında üretilmiş olduğunu belirten 5. seviye bir çıkartması olan dizel bir araç Paris’e giremeyecek. Fransa’da halen trafikte olan 32 milyon aracın yüzde altısı bu kategoriye giriyor.

Paris ve yanında bir çok şehirde hava kirliliğinin geçtiğimiz iki ayda ciddi seviyelerde artmasıyla bu yeni önlem yürürlüğe girdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu yeni yönetmeliğin, trafik problemini azaltmak için sürücülerin ulaşım tercihlerini değiştirmeye teşvik etmesi için bir gereklilikten doğduğunu söyledi.

Paris yetkilileri yolculara mümkün oldukça toplu taşıma kullanmayı tavsiye ederken, Paris şehrinde geçerli olmak üzere günlük sınırsız biletler basıldı.

Daha önce toplu taşımayı ücretsiz hale getirerek teşvik etmeyi deneyen Paris, günlük maliyetin dört milyon Euro’yu bulmasıyla bu uygulamayı yürürlükten kaldırmıştı.

Trafiği ve hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan, araçları plaka numaralarına göre tek ve çift olarak ayırarak trafiğe daha az araç çıkmasını sağlamayı amaçlayan uıygulamanın yerini alan bu yeni çıkartma uygulaması vatandaşların tepkisini çekti. Uygulamayı adaletsiz bulan Fransızlar bu uygulamanın sadece yeni bir araç almaya gücü yetmeyen toplumun fakir kesimlerini hedeflediğini savunuyorlar.

Sürücüleri temsil eden yeni oluşum ’40 milyon Sürücü’ başkanı Daniel Quero, alınan önlemin sadece fakir sürücülere karşı olduğunu ve hali hazırda hayat mücadelesi verenlerin hayatlarını daha da zor hale getirdiğini söyledi. “Eğer bu sorunla baş etmek istiyorsak araçların karbon salınımını azaltmalıyız. Üzerine düşünülmemiş teklifler dayatmak bir çözüm değil” Quero ekledi.

2008 yılından beri bu uygulamayı sürdüren Berlin ile birlikte yaklaşık 200 Avrupa şehrinde benzer uygulamalar mevcut.

Fransız Çevre Bakanlığı’nda ypılan açıklamaya göre, her yıl yaklaşık 48 bin kişi hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor.