Paris Büyükelçisi Musa, Fransa Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa Türkiye uluslararası ilişkileri değerlendirdi. Büyükelçi Musa ikili ilişkilerde çok yoğun bir işbirliği söz konusu olduğunu bunun da karşılıklı ziyaret takvimine yansıdığını belirtti. 14-15 Eylül’de Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’yan Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve gündemde ağırlıklı olarak bölgesel konular Suriye,Irak ,Libya bunlara bağlı olarak terörle işbirliği konuları olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in Eylül ayı içinde veya Ekim ayı başında Paris’i ziyaret etmesi söz konusu olduğunu belirten Musa, “iki ülke arasında düzenli bir ziyaret trafiği var” dedi. Her alanda ikili ilişkilerin daha ileri düzeylere taşınması için yoğun bir çaba harcandığını belirterek “İkili ekonomik, kültürel, siyasi ilişkiler bütün bunlar her üst ziyaret vesilesi ile etraflıca ele alınıp yeni projelere dinamizm kazandırmak istiyoruz.”dedi. Milli Savunma Bakanının 14 Temmuz’da açıkladığı gibi Füze Savunma sistemleri alanında Fransa ve İtalya ile yeni çok kapsamlı işbirliği penceresi açıldığını ve Teknoloji transferini içeren bir proje geliştirmekte olduklarını söyledi.

Füze Savunma sistemleri odaklı çok geniş bir yelpazeye zamanla yayılması söz konusu olduğunu belirten Musa, tarafların ön mutabakatına vardığını ve kalıcı, uzun işbirliğinin parametrelerini belirleyecek bir anlaşma metni üzerinde çalışıldığını önümüzdeki yıl bunun önemli ölçüde sonuçlandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini hangi ülke ile olursa olsun stratejik bir boyutu olduğunu belirten Büyükelçi “Bu pencereden baktığımızda Fransa ile ikili ilişkilerimiz de stratejik bir boyut kazanmıştır. Değerlidir kıymetlidir. Daha ileri götürülmesi için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”dedi

Büyükelçi Musaİ; dostlar, müttefikler, stratejik ortaklar arasında farklı yaklaşımlar, anlamalar olmasının doğal olduğunu söyledi ve ekledi: “Fransızlarla da bütün meselelere aynı optikten yaklaşmadığımız bir gerçektir, bu da çok doğaldır. O farklılıklardan bir zenginlik üretmekte bu şekilde mümkün oluyor. Ekonomik, ticari, kültürel, siyasi alandaki münasebetlerimizde önemli bir sorun yoktur. Ufak tefek yaklaşım farklılıkları her zaman olur. Bu çok doğaldır.”

“Fransa ile son dönemde özellikle terörle mücadele alanında yoğun bir işbirliğimiz var. DEAŞ ‘la mücadele başta olmak üzere PKK ile FETO ile bu son iki başlıkta belki DEAŞ’la mücadeledeki kadar mesafe kat edemedik ama görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek biz büyükelçilik olarak burada gerek üst düzey ziyaretler sırasında gündemin belki ilk sırasındaki madde terörle mücadeledir ve konuştukça, paylaştıkça, beklentilerimizi aktardıkça ilişkilerin önünün açılması daha kolay, daha mümkün oluyor.

Son haftalarda güvenlik alanında önemli toplantılar oldu. Üst düzey Fransız yetkililer ülkemizi ziyaret ettiler.Türk muhatapları ile önemli görüşmeleri paylaşımları oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’yan ziyareti sırasında bu konular tekrar bir gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Bunu takiben Dışişleri Bakanlıkları müsteşarlar arasında siyasi istişareler var gündemimizde ilişkileri savunma ağırlıklı boyutunda daha çok mesafe kat edebilmek için iki artı iki formattaki bu her iki taraftan Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının yetkilerini içeren formatta toplantılardı söz konusu olan Eylül, Ekim aylarında bunlarında yapılması konusunda bir kararlılık ve anlayış birliği var.”

Musa ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 5 Ekim’de Paris’i UNESCO üyeliği vesilesiyle ziyareti söz konusu olduğunu ziyaret sırasında Fransız muhatabı ile de görüşmeler yapması planlandığını dile getirdi. Büyükelçi bu vesile ile ilişkilerin daha ileri götürülmesi için atılabilecek adımların gözden geçirilmesi, yeniden ele alınması bakımından önemli fırsatlar doğacağını düşündüğünü söyledi.

Büyükelçi Musa, bütün bunların ötesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa’ya bir devlet ziyareti gerçekleştirilmesinde gündemde yer aldığını belirterek Holland’ın 2014’de Türkiye’ye geçekleştirdiği devlet ziyaretine cevaben,iadeyi ziyaret olarak tasarlandığını bu yıl sonu yada önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi için hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Fransa'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince katkı verdiğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise Musa şöyle yanıt verdi: “Fransa’da ile özellikle DEAŞ’la mücadele alanında çok ileri bir düzeyde paylaşım ve işbirliği var. PKK’ya karşı işbirliğinde de belli ölçüde mesafe kaydedildi.Ancak bizim beklentilerimizin tamamen karşılandığını söylemek mümkün değil.Aynı şey FETO için söz konusu bu iki başlık altında muhataplarımız ile daha yoğun ve sıklıkla görüşüyoruz.Görüşmelerde edindiğimiz izlenim her zaman bizim hassasiyetlerimizin bilinmemesi bilinememesi bazı adımların atılamadığı kanaatini de ediniyoruz.Bu temaslar sırasında o bilgi eksikliğini ,o boşluğu dolduracak ,giderecek tedbirler alıyoruz.zamanla bu iki başlık altında da PKK,FETO ve DHKP-C ile mücadelede de tıpkı birinci başlıkta DEAŞ’ ile mücadelede olduğu gibi mevzi kazanacağımıza inanıyoruz.En azından muhataplarımızın bu konuda bizi anlama arzusunda olduklarını daha fazla bilgi elde etme ihtiyacı için olduklarını anladıkça, yeterli bilgi ile teçhiz edildikçe daha ilave tedbirler ,bizim beklentilerimizi karşılayacak türden tedbirler alma arzusunda olduklarını da müşahede ediyoruz. Özellikle PKK ile mücadelede en ileri iş birliğini Avrupa’da Fransız dostlarımız ile gerçekleştirmekte olduğumuzu söyleyebilirim. Bu da önemlidir. kıymetlidir.Fransız dostlarımız da bu işin şuurundadırlar.Bu karşılıklı anlayış bizi daha ileri mesafelere taşıyacaktır diye düşünüyorum”

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Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa röportaj