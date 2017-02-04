Paris Büyükelçilik Rezidansı, Türk İşadamları ve STK temsilcilerini ağırladı

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Büyükelçilik resepsiyon
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Türk İş adamları ile buluşma
Paris Büyükelçilik Rezidansı’nda Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Fransa’daki Türk İş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Temaslarda bulunmak için Paris’te bulunan Galatasaray Üniversitesi Rektörü...
04 Şubat 2017 Cumartesi 17:19
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Büyükelçilik resepsiyon
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Türk İş adamları ile buluşma
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