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Paris Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs resepsiyonu

Gülten ÖZBEY, Fransa, 20 Mayıs () - Paris'te Büyükelçilik rezidansında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resepsiyonu düzenlendi.  Paris Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi...

Paris Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs resepsiyonu

Gülten ÖZBEY, Fransa, 20 Mayıs () - Paris'te Büyükelçilik rezidansında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resepsiyonu düzenlendi. 

Paris Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Eğitim Müşaviri Ziya Yediyıldız, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmed Bakçan , öğrenci dernekleri temsilcileri Türkiye’den gelerek  eğitimini Paris’te sürdüren  ve Fransa’da yerleşik öğrenciler ve çok sayıda konuk katıldı. 

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, genç öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Musa, "19 Mayıs'ın tarihi bir kırılma noktası olduğu konusunda hiçbirinizin şüphesi ve tereddütü yoktur. Gazi Mustafa Kemal o meşhur Bandırma vapuru ile Karadeniz’in hırçın sularına meydan okuyarak Samsun'a doğru ilerler. Tüm hedefi millet olarak devlet  işgal altındaki bir ülkeyi düşmanların işgalinden kurtarmak ve bunun için  Anadolu’da milli mücadele yakmak içindi. Devamını hep beraber biliyoruz o mücadele başarılı  bir şekilde sonuçlandı.” dedi.

“Sonuçlandı, peki bitti mi? Bitmedi" diyen Büyükelçi Musa 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin hepsinin bir araya geldiklerine dikkat çekti

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye'nin içinde olduğu gibi ülke dışında da en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik, beraberliktir. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, çözüm önerilerimizde ayrışabiliriz ama bir şeyle buluşmamız gerekir, Türkiye'nin birliği, dirliği, bekası ayrılmaz bütünlüğü hepimizin ortak paydası olmalı. Bu konudaki hiçbir girişime tabiatıyla izin veremeyiz. Sizler de zaten bu anlayışla hareket ediyorsunuz." dedi. 

Gençlerden başarılı öğrenciler olmalarını; en iyi eğitimi almalarını isteyen Büyükelçi gençlerin alanlarında saygın, yetişkin ve ehliyet sahibi kişiler oldukça Türkiye'nin geleceğine  en anlamlı en önemli katkıyı bu şekilde sağlayacaklarını belirtti.

Musa, Fransa'da 1915 olayları üzerinde vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratma arayışındaki mihrakların olduğunu ve bunlara fırsat verilmemelerini istedi. Büyükelçi “Ermeni iddiaları hakkında bilgi sahibi olmanız gereklidir ama Türkiye'nin hukukunu savunmanın diplomatların görevi siz bu konuda  istismar çağrıştıran hiçbir girişime fırsat vermeyin” dedi.

Büyükelçi Fransa’da genç nesil piyanistlerimizden Gürol Başol’u yaptığı başarılı konserlerden dolayı tebrik  etti. Piyanist Başaol Atatürk’ün klasik müziğe verdiği değere değindi ve Ahmet Saygun’dan  bir sunum gerçekleştirdi.

Konuklara Türk mutfağından hazırlanan bir kokteyl verildi.

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Büyükelçi İsmail Hakkı Musa gençlik resepsiyon

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