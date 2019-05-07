() - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. USGS depremin Bulolo bölgesinin 72 kilometre kuzey batısında, yerin 129 kilometre altında meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem
() - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. USGS depremin Bulolo bölgesinin 72 kilometre kuzey batısında, yerin 129 kilometre altında meydana geldiği bilgisini paylaştı.
07 Mayıs 2019 Salı 01:04
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