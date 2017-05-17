Papaz Brunson resmi açıklamada

Papaz Brunson, Erdoğan Trump görüşmesine dair Beyaz Saray’ın yaptığı resmi açıklamada yer aldı.

Açıklama şöyle:

“ABD Başkanı Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenliğine ilişkin taahhüdünü ve terörün her türüyle mücadele edebilmek için birlikte çalışmaya duyulan gereksinimini yinelemiştir. Başkan Trump Pastör Andrew Brunson’ın hapsedilmesine de değinmiş; Türk hükümetinin Brunson’ı ivedilikle Amerika Birleşik Devletleri’ne iade etmesini talep etmiştir. Başkan Trump gelecek hafta gerçekleştireceği uluslararası ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini de ifade etmiştir.”