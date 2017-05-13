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Papa’nın yönettiği Fatıma törenine 500 bin kişi katıldı

Filiz Yavuz / Madrid, 13 Mayıs ()-  Papa Francisco Portekiz ziyaretini tamamladı. Portekiz’in kutsal mekanı Fatıma’daki törenlere katılmak için dün doğrudan Fatıma’ya giden Papa Francisco’nun yönettiği duaya 500 bin kişinin katıldığı...

Papa’nın yönettiği Fatıma törenine 500 bin kişi katıldı

Filiz Yavuz / Madrid, 13 Mayıs ()-  Papa Francisco Portekiz ziyaretini tamamladı. Portekiz’in kutsal mekanı Fatıma’daki törenlere katılmak için dün doğrudan Fatıma’ya giden Papa Francisco’nun yönettiği duaya 500 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Papa Francisco, efsaneye göre Hz. Meryem’in 3 küçük çobana görünmesinin 100. yılı vesilesiyle Fatıma’ya düzenlediği gezinin ikinci gününde Portekiz Başbakanı António Costa ile görüştü. Costa’ya Hz İsa‘nın son akşam yemeğinin olduğu bir kabartma hediye eden Papa Francisco, binlerce ziyaretçinin eşliğinden bazilikayı ziyaret etti, sonra da tapınağın avlusunda azizleri selamladı. Papa 3 küçük çobanın mezarı başında dua ederek, ikisi kardeş olan çobanları aziz ilan etti. "Bu yüz yıl içinde cennetten dökülen nimetler için teşekkür edin” diyerek halka seslenen Papa Francisco “ilgisizliğe” karşı genel bir hareket çağrısı yaptı. 

Papa, Portekiz Psikoposlarıyla yediği öğle yemeğinin ardından helikopterle Monte Real’e, oradan da Roma’ya doğru yola çıktı.

Her yıl 13 Mayıs’ta ziyaretçi akınına uğrayan Portekiz’in kutsal mekanı Fatıma’daki törenlere bu yıl Vatikan’a göre 500 bin kişi katıldı. 

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