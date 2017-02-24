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Papa’dan inananlara: Pis işleri ve ikiyüzlülüğü bırakın

Esma Çakır / Roma, 24 Şubat () - Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katolik’in dini lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, iki yüzlü bir hayat yaşayan Katolik aleminin bazı mensuplarını hedefine alarak, onlara, “Pis...

Papa’dan inananlara: Pis işleri ve ikiyüzlülüğü bırakın

Esma Çakır / Roma, 24 Şubat () - Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katolik’in dini lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, iki yüzlü bir hayat yaşayan Katolik aleminin bazı mensuplarını hedefine alarak, onlara, “Pis işleri bırakın” diye seslendi.

Papa, Vatikan’da ikamet ettiği Azize Marta Konukevi’nin (Casa Santa Marta) şapelinde dün gerçekleştirdiği sabah ayininde verdiği vaazda sert ifadeler kullandı.

Her pazar Kilise’ye giden, çok iyi Katolik olduğunu söyleyen birçok kişinin, hafta içi ise birer Hristiyan gibi yaşamadığından yakınan ruhani lider, şöyle konuştu:

“Çalışanımın hakkını vermeyeyim, insanları sömüreyim, pis işler yapayım, kara para aklayayım… Bu, ikiyüzlü bir hayattır ve bir skandaldır.”

Papa, Katoliklere, pis işleri bırakarak, ikiyüzlü yaşamdan vazgeçme çağrısı yaptı.

“BÖYLE KATOLİK OLMAKTANSA ATEİST OLMAK DAHA İYİDİR, DİYORLAR”

Böyle bir yaşam tarzını benimsemiş Katoliklerin, diğerlerini de karaladığını söyleyen Papa, “Ne kadar çok duyduk şöyle dendiğini: Böyle Katolik olmaktansa ateist olmak daha iyidir. Bu seni mahvediyor” diye sözlerine devam etti.

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