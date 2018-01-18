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Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi

Esma Çakır / Roma, 18 Ocak () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Şili ziyareti sırasında uçakta iki kabin görevlisinin nikâhını kıydı. Böylece ilk kez bir papanın, uçakta evlenme töreni gerçekleştirdiği...

Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi

Esma Çakır / Roma, 18 Ocak () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Şili ziyareti sırasında uçakta iki kabin görevlisinin nikâhını kıydı. Böylece ilk kez bir papanın, uçakta evlenme töreni gerçekleştirdiği belirtildi.
Hafta başında ulaştığı Şili'ye bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Papa Francesco, başkent Santiago’dan Iquique'ye, Latam Havayolları’ndan tahsis edilen uçakla uçuşu sırasında sürpriz bir eylemde bulundu.
Papa’ya seyahatinde eşlik eden gazetecilerin aktardıklarına göre; Şili’de 2010 yılında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, dini nikâhlarının kıyılacağı Katolik kilisesi yıkılan kabin görevlileri Carlos Ciuffardi Elorriaga ve Paula Podest Ruiz, sadece belediye töreniyle evlendi.
Biri 3, diğeri 6 yaşında iki kız çocukları bulunan çift, uçakta Papa’nın yanına gidip, birlikte fotoğraf çektirerek, ondan kendilerini kutsamasını istedi.
36 bin fitte nikâh
Sohbetleri sırasında çiftin kilise nikâhı kıymadıklarını öğrenen Papa, hemen orada, 36 bin fit yükseklikte dinî bir tören düzenlemeyi önerdi. Papa, “Emin misiniz?” diye kendisine soran çifte “Ya siz, emin misiniz?” diye sordu gülümseyerek.
Böylece tören teklifini kabul eden çiftin şahitliklerini, havayolu şirketinin üst yöneticisi Ignacio Cueto ve Katolik din adamı monsenyör Mauricio Rueda yaptı.
41 yaşındaki Carlos Ciuffardi Elorriaga ve 39 yaşındaki eşi Paula Podest Ruiz, daha sonra yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
Elorriaga, tören sırasında Papa’nın kendilerine, “Bu tarihî bir şey; daha önce hiçbir papa uçakta nikâh kıymamıştı. Bu yaptığınız kutsal şeyin, dünyanın her yerindeki diğer çiftlere örnek olmasını dilerim,” dediğini söyledi.  
Çiftin evlilik kaydı, boş bir dosya kâğıdına tutulurken, Papa Francesco, düğün hediyesi olarak onlara birer tespih hediye etti.
Bu törenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden çiftin, mutluluktan ağladığı belirtildi.
Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke de, “Büyük bir sürpriz ve büyük bir sevinç,” diye ifade ettiği nikâh törenin geçerli olduğunu, “Her şey resmîyete uygun. Tanıklar vardı, belgesi de var,” sözleriyle değerlendirdi. (Fotoğraflı)

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