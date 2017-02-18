Papa: Hiçbir din terörist değildir

Esma Çakır / Roma, 18 Şubat () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, hiçbir dinin ‘terörist’, hiçbir halkın da suçlu, uyuşturucu kaçakçısı ya da şiddet yanlısı olmadığını söyledi. Papa’nın bu sözleri, Müslüman nüfusu ağırlıklı bazı ülke vatandaşlarına güvenlik endişesiyle vize yasağı getiren ve yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçme hedefiyle Meksika sınırına duvar örme kararına imza atan ABD Başkanı Donald Trump’a bir gönderme olarak yorumlandı.

Papa, Kaliforniya’da önceki gün başlayan Halk Hareketleri Buluşması’na gönderdiği mesajda, dünya genelindeki köktendinci şiddete de değindi.

“Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman bir terörizm olamaz. Hiçbir din de terörist değildir. Hiçbir halk suçlu, uyuşturucu kaçakçısı ya da şiddet yanlısı değildir” ifadelerini kullanan ruhani lider, “Tüm toplumlarda ve dinlerde, nefret ve zenofobiden (yabancı korkusu) beslenen köktendinci ve şiddet yanlısı ve bunları hoşgörüsüz genellemelerle pekiştiren insanlar vardır” diye sözlerine devam etti.

Papa, terörizmle sevgiyle mücadele edilmesi ve barış için çalışılması gerektiğini de ekledi.

Halklar arasında duvarlar yerine köprüler kurulmasının önemine bir kez daha dikkat çeken Papa, “Köprüler, dışlayıcı, ayrıştırıcı, ırkçı ve hoşgörüsüz duvarları aşma kapasitesine sahiptir” diye mesajını sürdürdü.

“DUVARLAR ÖREN HRİSTİYAN DEĞİLDİR” DEMİŞTİ

İtalya’dan Arjantin’e göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Papa Francesco, ABD seçim kampanyası döneminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örme vaadini sert bir şekilde eleştirmişti.

Papa’nın, "Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir" sözlerine Trump'tan yanıt gecikmemişti.

Trump, bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulamasını utanç verici bularak,"IŞİD, Vatikan'a saldırdığında -ki herkes bunun, bu örgütün nihai amacı olduğunu biliyor- sizlere söz veriyorum Papa, Donald Trump'ın başkan olması için dua edecek" diye konuştmuştu.

GÖÇ, AVRUPA İÇİN BİR TEHDİT DEĞİL, BÜYÜME İÇİN BİR FIRSATTIR

Öte yandan, Papa Francesco, İtalya’nın başkentindeki devlet ünüversitesi Roma 3’ü dün ziyaret ederek, burada öğrencilere ve akademik kadroya hitap etti, bazı soruları yanıtladı.

Papa, Nisan ayında Midilli Adası’nı ziyaretinden dönüşünde aynı uçakta beraberinde getirdiği Suriyeli Müslüman mülteci Nour Essa’nın da, Avrupa’da, Suriye ve Irak’tan gelenlere karşı bir korku olduğuna ve bunların, Hristiyan Avrupa kültürünü tehdit edip etmediğine ilişkin bir sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben soruyorum: Avrupa, kaç işgale maruz kaldı? Avrupa, işgallerden, göçmenlerden, normanlardan oluştu. Göçler, bir tehlike değildir, aksine büyüme için bir fırsattır. Bunu, yüzde 80’i göçmen olan ülkeden (Arjantin) gelen birisi söylüyor. Evet, güzel bir kimliğimiz yok, çünkü olayları yönetmeyi bilmiyoruz, bu bizim günahımız. Ancak göç, kötü bir şey değildir.”

Göçün önüne geçmenin yolunun, savaşları ve açlığı sona erdirmek olduğunu da anlatan Papa, “Yani barış yapmalıyız ya da o ülkelere yatırım götürüp, oradakilerin yaşaması için kaynak yaratmalıyız. Bazı ülkelerde sömürü kültürü var. Biz oralara gidip onları sömürüyoruz. Sömürmeyelim. Onlar açlar, çünkü bir işleri yok, çünkü sömürüldüler. Daha iyi birer statü elde edebilmek için Avrupa’ya kaçıyorlar” diye konuştu.

Bu kaçış yolunda Akdeniz'in bir mezarlığa dönüştüğü görüşünü yineleyen Papa, “Bunu unutmayalım: mare nostrum (bizim denizimiz), bugün bir mezarlık. Göç edenler de bizim kardeşimiz” diyerek, tüm ülkelerin mülteci alma kapasitesine sahip olduğu görüşünü savundu.

“İŞSİZ KALAN ÇARESİZ GENÇLER YA İNTİHAR EDİYOR YA TERÖRİST GRUPLARA KATILIYOR”

Avrupa’da bazı ülkelerde gençler arasındaki işsizlik oranının yüksekliğini de eleştiren Papa, bunu, “Bu kadar gelişmiş ülkelerde bu kadar fazla işsizlik nasıl düşünülebilir?” diye sorgularken, bu durumun, birçok çaresiz genci intihara kadar sürüklediğini söyledi.

İşsizliğin, bazı gençlerin de terörist gruplara katılmasını sağladığını öne süren Papa, “Böylece bu genç ‘bari yapacak bir şeyim var ve hayatıma bir anlam katabiliyorum’ diye düşünüyor. Bu korkunç bir şey’ dedi.