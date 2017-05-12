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Papa Francisco, Portekiz’de Fatıma törenine katıldı

Papa Francisco’nun Portekiz ziyareti devam ediyor. Efsaneye göre Hz. Meryem’in 3 küçük çobana görünmesinin 100. yılı vesilesiyle ülkenin kutsal mekanı Fatıma’ya giden Papa, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren tapınağı dolduran...

Papa Francisco, Portekiz’de Fatıma törenine katıldı
Papa Francisco’nun Portekiz ziyareti devam ediyor. Efsaneye göre Hz. Meryem’in 3 küçük çobana görünmesinin 100. yılı vesilesiyle ülkenin kutsal mekanı Fatıma’ya giden Papa, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren tapınağı dolduran kalabalık tarafından karşılandı.

Monte Real’dan Fatıma’ya helikopterle gelen Papa, helikopterin indiği futbol sahasından tapınağa kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi üstü açık arabayla kat etti. Papa Francisco yol boyunca kendisini görmek için bekleyenleri selamladı. 3 küçük çobanın kılığına girmiş çocukları kutsayan Papa, kendisini görmek üzere orada olan çocuklarla da ilgilendi. Papa daha sonra Hz. Fatima tapınağının şapelindeki Fatıma heykeline altından güller sundu ve şapelde dua etti.

Kalabalığa seslenen Papa Francisco "Beni ağırladığınız ve umut ve barış içinde yaptığımız bu haç ziyaretinde bana katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

Papa ve ona eşlik eden ziyaretçiler yerel saatle 21.30’da Hz. Fatıma için mum yaktı.

Papa yarın bazilikada yapılacak duanın ardından Portekiz’den ayrılacak.

 

(Fotoğraflı)

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