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Papa Francesco: Kadınlar bu dünyaya bulaşık yıkamak için gelmedi

Esma Çakır / Roma, 9 Şubat () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, kadınların bu dünyada bulaşık yıkamak için değil, bir armoni oluşturmak için var olduğunu söyledi. Daha önce de birçok açıklamasında...

Papa Francesco: Kadınlar bu dünyaya bulaşık yıkamak için gelmedi

Esma Çakır / Roma, 9 Şubat () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, kadınların bu dünyada bulaşık yıkamak için değil, bir armoni oluşturmak için var olduğunu söyledi.

Daha önce de birçok açıklamasında kadın haklarına ilişkin ifadeler kullanan Papa, Vatikan’da konakladığı Azize Marta Konukevi’nin şapelindeki sabah duasında yine bu konuya değindi.

Tanrı’nın, hayvanların her türlüsünü yarattığını söyleyen Papa, “Ancak erkek yalnızdı. Sonra Tanrı, onun kaburgasından kadını yarattı. Birçok kez kadından bahsederken, sadece onun işlevselliğini konuşuyoruz; kadın şunu bunu yapmak için var. Oysa kadın, erkeğin sahip olmadığı bir zenginliği aktarıyor: armoni” diye konuştu.

Toplumlarda maskulen bakış açısına ağırlık verilmesini eleştiren ruhani lider, “Kadınlar bulaşık yıkamak için var, şunu yapmak için var falan…. Hayır, hayır: onlar bir armoni oluşturmak için var. Kadınsız bir dünyada armoniden söz edilemez. Kadınlar armoni, şiir ve güzellik demektir” ifadesini kullandı.

Kadın ve erkeğin birbirinden üstün olmadığını söyleyen Papa, sözlerine devam etti,"İnsanları sömürmek, insanlığa karşı bir suçtur. Ancak kadını sömürmek bundan daha fazlasıdır, Tanrı’nın dünyaya vermek istediği armoniyi yok etmektir. Bu tamamen kişisel olmakla birlikte şunu düşünmek çok hoşuma gidiyor: Tanrı, kadınları, hepimizin bir annesi olsun diye yarattı."

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