Papa Fatıma töreni için Portekiz'de

Papa Francisco’nun Portekiz ziyareti başladı. Fatıma törenlerinin 100. yılı vesilesiyle Portekiz’de bulunan Papa, başkent Lizbon’u atlayarak politikacılar da dahil olmak üzere görüşmede bulunmadan doğrudan ülkenin kutsal mekanı Fatima’ya gitti.

Yola çıkmadan önce bugün Kanal Vatikan'da bir mesaj yayınlan ve başka yerleri ziyaret edemeyeceği için üzüntülerini bildiren Papa: "Çok iyi biliyorum ki sizler beni kendi evlerinizde ve toplumunuzda da görmek isterdiniz. Ben de bunu kabul etmek isterdim ama mümkün değil” dedi.

Bu jet toplamda 24 saat sürecek olan, İspanyol basınına göre bu “ışık hızındaki ziyaret” hakkında organizasyondan sorumlu Leiria Pisikoposu António Marto, Papa’nın Fatıma’ya bir hacı olarak geldiğini söyledi.

Çocuklarla ilgilendi

Papa yerel saatle 16.30’da uçakla Monte Real’e, oradan da Fatima'ya helikopterle geldi. Fatima futbol sahasına inen Papa Francisco ibadethanenin bulunduğu 4 km uzaklıktaki alana arabayla ulaştı. Papa Fatıma’da Hz. Meryem’i gördüğüne inanılan 3 küçük çobanın kılığına girmiş çocukları kutsadı ve kendisini görmek üzere orada olan çocuklarla ilgilendi

Hem Fatıma töremleri hem de Papa’yı görmek için günlerdir İspanya’dan ve Portekiz’den yürüyen hacıların arasından Papa ibadethaneye gitti. Papa yarın bazilikada yapılacak duanın ardından Portekiz’den ayrılacak.

Papa’nın ziyareti nedeniyle ülkede yoğun güvenlik tedbirleri de alındı. Yetkililer 4 gün boyunca sınırda kontrol yapacak, havasahası kapatılacak.

İnanışa göre 13 Mayıs 1917’de Hz. Meryem, Fatıma köyünde çobanlık yapan üç küçük çocuğa görünür ve çocuklara orada bir kilise yaptırılmasını ister. Çocuklar durumu din görevlilerine anlatır, din görevlileri de Hz. Meryem’in isteğini yerine getirmek için işe koyulur. Olayın basına yansımasının ardından ise insanlar Fatıma’ya akın etmeye başlar. Hz Meryem’in çocuklara “Bir şeyler elde etmek için acı çek” dediğine inanıldığı için insanlar dizleri üzerinde yürüyerek Fatima’ya ulaşıyor.

