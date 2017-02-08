Papa, Arakan Müslümanları için dua etti

Esma Çakır / Roma, 8 Şubat () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Myanmar hükümetinin zulmüne uğrayan Rohingyalı Arakan Müslümanları için dua ederek, “Onlar bizim kardeşimiz ve inançlarını sürdürmek istedikleri için öldürüldüler” diye konuştu.

Vatikan’da binlerce kişinin katıldığı haftalık halkla buluşma etkinliğinde konuşan Papa Francesco, Birleşmiş Milletlerin de, Myanmar hükümetinin 'etnik temizliğine' maruz kaldığını belirttiği bu Müslüman azınlığın dramına değindi.

“Onlar Myanmar’dan kovuldu, bir yerden bir yere savruluyorlar, çünkü

istenmiyorlar” diye sözlerine başlayan Papa, şöyle konuştu:

“Onlar iyi ve barışçıl insanlar, Hristiyan değiller ama bizim kardeşlerimiz, yıllardır acı çekiyor, işkence görüyorlar. Onlar, Müslümanlık inancını ve kültürünü sürdürmek istedikleri için öldürüldüler.”

Papa duasının ardından okunan ilahilere eşlik etti.

Arjantinli ruhani lider, geçen yaz Endonezyalı bir gencin, bu azınlığın dramına ilişkin sorusunu yanıtlarken de, “Rohingyalı kardeşlerimiz, bir ülkeden diğerine, ondan da diğerine kovuldu. Deniz yoluyla bir limana ya da kumsala ulaştıklarında onlara biraz su ve yiyecek veriliyor ve yine deniz yoluyla oradan da kovuluyorlar. Bu çatışmaya bir çözüm bulunamadı, bu bir savaştır, buna şiddet, buna cinayet denir” ifadelerini kullanmıştı.

Özellikle 2012 yılından beri maruz kaldıkları baskı ve şiddet sonucu yüzlerce Arakanlı Müslüman öldü, 140 bini ise göç etmek zorunda kaldı.

Arakanlı Müslümanlar, BM tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir raporda, “dünyada en fazla zulüm gören topluluk” olarak nitelenmişti.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng, Myanmar ordusunun bu azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri hakkında “dehşet verici” ifadesini kullanmıştı.

Papa ayrıca, tacize uğrayan ve sömürülen çocuklar için hükümetleri sorumlu davranmaya ve buna karşı savaşmaya davet ederek, “Bu utanç verici ve kabul edilemez suçu ortadan kaldırmak için her türlü çaba gösterilmeli” dedi.